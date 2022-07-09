Netflix купил права на трансляцию «Фаворитки» с Джонни Деппом. Стриминг проспонсирует съемки фильма

Netflix приобрел права на трансляцию во Франции нового фильма с участием Джонни Деппа. Заодно стриминг заключил сделку по спонсированию съемок ленты, пишет Bloomberg.

Историческая картина «Фаворитка» станет первой актерской работой Деппа после суда с бывшей женой Эмбер Херд, который он победил. Актер сыграет короля Людовика XV. Премьера фильма режиссера Майвенна Ле Беско запланирована во Франции в 2023 году.

В последний раз Депп снимался в фильме в 2020 году, и в «Фаворитке» будет его первая роль на французском языке. Как сообщает газета Figaro, съемки будут проходить этим летом в течение трех месяцев в разных местах, включая Версальский замок.

В Netflix заявили, что компания инвестирует в общей сложности 40 миллионов евро во французские фильмы в 2022 году, причем фильм с Деппом будет одним из первых.