The Strokes позвали фанатку на сцену, чтобы она спела «Ode To The Mets» вместо Джулиана Касабланкаса

Лидер американской инди-рок-группы The Strokes Джулиан Касабланкас пригласил на сцену поклонницу коллектива, которая попросила исполнить композицию «Ode To The Mets» вместе с музыкантами. Любительское видео с концерта в британском городе Литам-Сент-Эннс появилось в ютьюбе.

Девушка, чье имя неизвестно, стояла с плакатом «Can I sing „Ode to the Mets“ with you?» (англ. — «Могу ли я спеть „Ode to the Mets“ с вами?»).

Сам Касабланкас, известный зачастую язвительным отношением к собственным фанатам, покинул сцену после приглашения — при этом поклонница группы успела сообщить ему, что недостаточно хорошо владеет голосом.