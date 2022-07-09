Death Cab For Cutie живьем сыграли еще не вышедшую песню «From Here To Forever»

Американская инди-рок-группа Death Cab for Cutie вживую сыграла еще не вышедшую композицию «From Here To Forever» — для коллектива это второй новый трек с начала года. Любительская запись выступления появилась в ютьюбе.

Видео выложил один из посетителей концерта в городе Ньюпорт в американском штате Кентукки. На данный момент неизвестно, когда состоится релиз «From Here To Forever» и войдет ли песня в грядущий альбом «Asphalt Meadows». Его выпуск намечен на 10 сентября.