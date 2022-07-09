Death Cab For Cutie живьем сыграли еще не вышедшую песню «From Here To Forever»

Американская инди-рок-группа Death Cab for Cutie вживую сыграла еще не вышедшую композицию «From Here To Forever» — для коллектива это второй новый трек с начала года. Любительская запись выступления появилась в ютьюбе.
Видео выложил один из посетителей концерта в городе Ньюпорт в американском штате Кентукки. На данный момент неизвестно, когда состоится релиз «From Here To Forever» и войдет ли песня в грядущий альбом «Asphalt Meadows». Его выпуск намечен на 10 сентября.
Зато известно, что в треклист готовящейся к выходу пластинки попадет майский сингл «Roman Candles». «Asphalt Meadows» станет первым за четыре года полноформатником группы — предыдущая запись «Thank You for Today» вышла в 2018-м.
Всего на счету Death Cab for Cutie девять альбомов. Ключевыми принято считать «Transatlanticism» (2003) и «Plans» (2005).