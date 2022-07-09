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Фильм «Капитан Америка 4» снимет Джулиус Она — автор «Парадокса Кловерфилда» и «Люса»

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:13

Четвертый фильм про супергероя Капитана Америку снимет режиссер Джулиус Она, известный как постановщик триллера «Парадокс Кловерфилда» и драмы «Люс». Об этом рассказал The Hollywood Reporter.

Главную роль в картине сыграет Энтони Маки. Каким будет сюжет ленты, пока держится в секрете. В данный момент автор сериала «Сокол и Зимний солдат» Малкольм Спеллман разрабатывает сценарий вместе с Даланом Массоном.

Когда начнутся съемки фильма и когда «Капитана Америка 4» можно будет увидеть на экранах кинотеатров, не уточняется. Также остается неизвестным, появится ли в картине Крис Эванс в образе Стива Роджерса.

Новый фильм будет посвящен Сэму Уилсону, известному как Сокол. Он стал новым Капитаном Америкой в недавнем сериале «Сокол и Зимний солдат» — его выпустил весной 2021 года стриминговый сервис Disney+.

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