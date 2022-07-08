Бывшего вице-мэра Курска осудили на девять лет за вымогательство и связи с криминальной группой

Бывшего вице-мэра Курска Николая Зайцева осудили на девять лет лишения свободы за вымогательство и связь с криминальной группировкой Дмитрия Волобуева. Об этом сообщили в областном управлении СКР.

Зайцева признали виновным в том, что он вместе со своим сыном Владимиром оказывал давление на главу гаражно-строительного кооператива. Экс-чиновник вынудил его передать 20 гаражных боксов стоимостью 6 млн рублей.

Преступление произошло в 2016 году. Владимир Зайцев также получил тюремный срок: он проведет в колонии восемь лет. Оба подсудимых также выплатят штрафы в размере 800 тыс. рублей.

Отдельно будут наказаны участники преступной группировки. Ее лидера Дмитрия Волобуева приговорили к 24 годам лишения свободы и штрафу в 1,2 млн рублей за убийство, поджог, вымогателтьство и мошенничество.

Его сообщники Евгений Кожейкин и Роман Иванов были осуждены на 22 и 18 лет соответственно. Их признали виновными в участии в убийстве Сергея Делюкина и Вячеслава Ходыревского.

Кроме того, за хищение более 30 млн рублей лишены свободы брат Волобуева Николай и бывший сотрудник МВД Георгий Крюков. Их осудили на 12 и 5 лет соответственно. Свою вину ни один из подсудимых не признал.