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«Картошка есть — и точка»: в Минсельхозе заявили, что российский рынок обеспечен картофелем

Дарья Мельникова
Вчера в 23:11

В Министерстве сельского хозяйства заявили, что российский рынок полностью обеспечен картофелем, в том числе переработанным.

В Минсельхозе подчеркнули, что на рынке не может быть дефицита картофеля, так как сейчас поступает уже новый урожай. «По данным Картофельного союза, в настоящее время потребность в импорте картофеля фри отсутствует», — сказано в заявлении.

По данным министерства, в этом году посевная площадь превысила 290 тыс. гектаров, что на 4% больше показателя прошлого года. В настоящее время выкопано уже 105 тыс. тонн картофеля, темпы работ на 3,3% выше прошлогодних.

Ранее в пресс-службе сети «Вкусно — и точка» заявили, что в некоторых заведениях не будет картофеля фри и по-деревенски. Причина — неурожайный прошлый год для тех сортов картошки, которые использовали в блюдах.

Представители «Вкусно — и точка» заверили, что в полном объеме картошка появится в меню в начале следующего урожайного года, осенью 2022-го.

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