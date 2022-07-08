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Росстат впервые за всю историю наблюдений зафиксировал дефляцию по итогам июня

Дарья Мельникова
Вчера в 22:24

Впервые в современной истории России была зафиксирована дефляция в июне. Об этом сообщает Росстат.

Так, потребительские цены в июне снизились на 0,35% по сравнению с маем. В целом цены на продовольственные товары снизились на 1,2%, на непродовольственные — на 0,4%. Также в годовом выражении инфляция замедлилась с 17,1% в мае до 15,9%.

В РБК подчеркивают, что обычно сезонное снижение цен происходит в июле–сентябре, когда начинается сбор урожая.

По словам директора по инвестициям «Локо Инвеста» Дмитрия Полевова, причинами снижения цен стали сжатие потребительского спроса и укрепление рубля, которое отразилось на стоимости товаров, чувствительных к курсу.

Он также подчеркнул, что России не грозит «полноценная дефляция». «У нас просто временный эффект… замедления инфляционных процессов после взрывного роста с февраля», — считает эксперт.

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