Сервис аренды одежды подал в суд на Канье Уэста. Артист задолжал компании 400 тыс. долларов

Сервис аренды одежды David Casavant Archive подал в суд на Канье Уэста. По словам представителей компании, артист задолжал порядка 400 тыс. долларов. Об этом сообщил Billboard.

Как утверждают в David Casavant Archive, Канье не вернул им 13 «редких, ценных предметов». Кроме того, рэпер перестал платить за их аренду еще в конце 2020 года. Он обязан выплатить сервису более 220 тыс. долларов.

Если отданные Уэсту на время предметы одежды были утрачены, музыканту придется также выплатить компенсацию в более чем 195 тыс. долларов. Юристы компании подчеркивают, что Канье не вернул важные для истории моды предметы.

«Это незаменимые товары. Сумма компенсации отражает потерю возможностей для будущей аренды», — заявили адвокаты. Они добавили, что ценность коллекции David Casavant Archive заключается в ее полноте, которой Канье нанес ущерб.

Рэпер, а также его компания Yeezy Apparel LLC пользовались услугами сервиса с 2014 года. До 2020 года у David Casavant Archive не возникало проблем с музыкантом: он возвращал предметы или оплачивал их стоимость при утере.