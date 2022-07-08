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Умерла основательница школы Fashion Factory Людмила Норсоян

Дарья Мельникова
Сегодня в 18:00

В возрасте 59 лет скончалась дизайнер и основательница школы Fashion Factory Людмила Норсоян. Об этом сообщается в телеграм-канале организации.

В течение пяти лет Норсоян боролась с онкологией.

«Она всегда верила в то, что нужно идти к цели, идти за своей мечтой. „Бороться и искать, найти и не сдаваться“ — Людмила любила цитировать эти строки Альфреда Теннисона, вплетала их в свой трикотаж и повторяла на лекциях. Она верила в будущее российской индустрии моды и перспективы диджитал-вселенных», — написали коллеги дизайнера.

В Fashion Factory рассказали, что команда школы продолжит нести миссию Норсоян, а именно помогать молодым предпринимателям и дизайнерам в исполнении их мечты.

Fashion Factory School была основана в 2013 году для помощи молодым дизайнерам в создании успешного бренда. Последний год жизни Норсоян посвятила себя развитию нового учебного направления — Digital Fashion.

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