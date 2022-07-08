Центробанк: россияне теряют 10–12 млрд рублей в год из‑за вложений в финансовые пирамиды

Директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях рассказал, что потери россиян от участия в финансовых пирамидах составляют 10–12 млрд рублей ежегодно. Его слова приводит агентство «Прайм».

Эта оценка предварительная. Указанная сумма была подсчитана по результатам рассмотрения уголовных дел в судах. В качестве примера крупной пирамиды Лях привел Finiko.

По состоянию на апрель 2022 года ущерб от деятельности Finiko превысил 5 млрд рублей. Количество заявлений от потерпевших, приобщенных к материалам уголовного дела, — около 5000.

30 июля 2021 года в Казани задержали основателя финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина. 7 сентября был задержан Ильгиз Шакиров, который, по информации издания «Бизнес Online», привлек 100 тыс. вкладчиков и имел статус вице-президента. 20 апреля МВД задержало еще шестерых руководителей и участников пирамиды.