Власти Москвы сменили худрука «Театра Луны». Это уже четвертая за месяц смена глав театров

Художественным руководителем «Театра Луны» стал актер и депутат Мосгордумы Евгений Герасимов. Основатель театра и уже экс-худрук Сергей Проханов займет должность президента, передает «Интерфакс» со ссылкой на столичный Департамент культуры.

«Многое изменилось — и наш коллектив, и наши зрители. Поэтому я пригласил моего друга, однокашника, опытного режиссера и всеми любимого народного артиста России Евгения Герасимова стать моим преемником на посту художественного руководителя „Театра Луны“», — сказал Проханов.

За месяц посты руководителей покидали уже в четырех московских театрах: худрук Алексей Агранович в «Гоголь-центре», основатель «Школы современной пьесы» Иосиф Райхельгауз и Виктор Рыжаков в «Современнике».

Герасимов заявил РБК, что собирается сделать «Театр Луны» более известным, но конкретными планами делиться не стал — назначение только произошло, и в ближайшее время депутат будет в отпуске.