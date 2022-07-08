Американская прогрессив-рок-группа The Mars Volta опубликовала вторую после десятилетнего творческого перерыва песню «Graveyard Love». Ее можно послушать здесь.

Музыканты также представили восьмиминутное черно-белое видео, снятое в родной для гитариста коллектива Омара Родригеса-Лопеса Коста-Рике. Оно смонтировано из документальных кадров, на которых изображена повседневная жизнь костариканцев: открыточные виды перемежаются изображениями трущоб. Камера на протяжении всего ролика остается статичной.

И место действия, и стилистика повествования отсылают к предыдущему клипу группы на первую с 2012 года композицию «Blacklight Shine».