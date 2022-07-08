Морское пассажирское сообщение между Россией и Турцией открывается в Сочи

16 июля из морского порта Сочи будут запущены регулярные международные рейсы в Стамбул. Об этом сообщает «Интерфакс».

Перевозить пассажиров будет круизный лайнер Astoria Grande, до июня 2021 года ходивший под флагом Германии в Балтийском море. Судно носило имя AIDAcara. Помимо Стамбула, корабль также зайдет в города Чешме, Синоп и Трабзон.

Лайнер вмещает 1382 пассажира. Он принадлежит российскому судовладельцу, а организацию туров взяла на себя турецкая компания Miray Cruises. Судя по информации на сайте судна, цены за круиз на одного человека начинаются от 78,9 тыс. рублей.

В период с июля по октябрь Astoria Grande совершит 15 рейсов продолжительностью 14 дней, рассказали в администрации порта. Организаторы тура в нынешнем сезоне рассчитывают привлечь более 20 тыс. российских туристов.