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Морское пассажирское сообщение между Россией и Турцией открывается в Сочи

Денис Ламехов
Сегодня в 15:57

16 июля из морского порта Сочи будут запущены регулярные международные рейсы в Стамбул. Об этом сообщает «Интерфакс».

Перевозить пассажиров будет круизный лайнер Astoria Grande, до июня 2021 года ходивший под флагом Германии в Балтийском море. Судно носило имя AIDAcara. Помимо Стамбула, корабль также зайдет в города Чешме, Синоп и Трабзон.

Лайнер вмещает 1382 пассажира. Он принадлежит российскому судовладельцу, а организацию туров взяла на себя турецкая компания Miray Cruises. Судя по информации на сайте судна, цены за круиз на одного человека начинаются от 78,9 тыс. рублей.

В период с июля по октябрь Astoria Grande совершит 15 рейсов продолжительностью 14 дней, рассказали в администрации порта. Организаторы тура в нынешнем сезоне рассчитывают привлечь более 20 тыс. российских туристов.

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