Oneohtrix Point Never выпустил ремикс на заглавный трек из альбома The Weeknd «Dawn FM»

«Dawn FM» — первая песня на одноименной пластинке, вышедшей в начале января. Лопатин отвечал за продакшен альбома наряду с самим Абелем Тесфайе (настоящее имя The Weeknd) и звездным поп-продюсером Максом Мартином, работавшим с Аврил Лавин , Бритни Спирс , Кэти Перри, Coldplay и Тейлор Свифт.

После выхода «Dawn FM» музыкальный журналист Артем Макарский написал для «Афиши Daily» подробный разбор содержимого альбома — и указал в том числе на пересечения в творчестве Лопатина и Тесфайе.

Помимо прочего, он отметил: «Не стоит думать о „Dawn FM“ как о копировании идей „Magic Oneohtrix Point Never“, в рамках не электронной музыки, а классического попа. Лопатин сильно опирался на неясность и неправильность детских воспоминаний и обращался, помимо прочего, к музыке детства — поп-панку и абстрактному хип-хопу. Тесфайе же делает ставку на радиоэфир как на источник не помех, а непрерывного прослушивания. Треки здесь перетекают друг в друга, как и происходит на радио, с редкими перерывами на рекламу и джинглы».