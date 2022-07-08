ВЦИОМ провел опрос о доверии Путину. Согласно его результатам, президенту доверяют 80% россиян

Уровень доверия россиян Владимиру Путину составляет 80,7% и за неделю снизился на 0,3 процентных пункта. Об этом следует из результатов опроса ВЦИОМ, в котором поучаствовали 1,6 тыс. совершеннолетних граждан.

Деятельность президента России одобряют 77,8% опрошенных, спад составил 0,2 процентных пункта, передает ТАСС.

Поддержка правительства страны ниже. 51,3% респондентов одобряют работу кабмина (минус 2 п. п.), а его главы Михаила Мишустина 51,2% (минус 1 п. п.). Свое доверие премьер-министру выразили 62,2% (минус 0,7 п. п.).

Главам парламентских партий доверяют еще меньше. Геннадию Зюганову (КПРФ) доверяют 29,9%, Сергей Миронову («Справедливая Россия — За правду») — 30%, Леониду Слуцкому (ЛДПР) — 16,6%, Алексею Нечаеву («Новые люди») — 7,6%. У каждого спад составил не более 2 процентных пунктов.

Самый высокий уровень поддержки у «Единой России» — 40,6%. Каждую остальную партию поддержали не более 11%.

Всероссийский центр изучения общественного мнения — это государственная исследовательская организация, проводящая в том числе социологические опросы.