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IKEA вновь приостановила оформление заказов на прощальной распродаже

Денис Ламехов
Сегодня в 13:23

Шведская сеть магазинов мебели и товаров для дома IKEA приостановила оформление заказов на прощальной распродаже перед уходом с российского рынка — сообщение об этом появилось на официальном сайте компании.

«Наши товары очень хотят к вам домой, но совершить покупку сейчас не получится. Мы обрабатываем уже принятые заказы и прикладываем все усилия для возобновления продаж», — сообщил ретейлер.

IKEA устроила финальную распродажу, чтобы избавиться от оставшихся товаров на своих российских складах. Закрытая офлайн-распродажа только для сотрудников компании стартовала 27 июня. Все остальные должны были присоединиться к ней онлайн 1 июля, но позже ее открытие перенесли на 5 июля.

5 июля в полночь российский сайт IKEA перестал работать. Прием заказов был приостановлен из‑за технических проблем. На следующий день шведская сеть предложила оформлять заказы на прощальной распродаже с помощью заявок, но и их прием приостановили.

7 июля на главной странице ресурса появилось сообщение: «Наш сайт сейчас испытывает большую нагрузку, вы находитесь на странице ожидания. Мы вернем вас на IKEA.ru, как только это будет возможно».

IKEA приостановила деятельность в России и Беларуси 3 марта. В середине июня компания сообщила о сокращении бизнеса в РФ и планах по продаже всех четырех фабрик в стране. Часть российских сотрудников шведского производителя уволят, принадлежащие ему торговые центры «Мега» продолжат работать.

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