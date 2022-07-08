Швейцарский суд оправдал бывших боссов ФИФА и УЕФА Блаттера и Платини по делу о мошенничестве

Экс-президент ФИФА Йозеф Блаттер и бывший руководитель УЕФА Мишель Платини оправданы швейцарским судом по делу о мошенничестве, злоупотреблении доверием и недобросовестном управлении. Об этом сообщает Reuters.

Расследование было начато в 2015 году. Его вели власти Швейцарии — штаб-квартира ФИФА расположена в Цюрихе, Блаттер является швейцарским гражданином.

Боссов мирового и европейского футбола обвиняли в незаконном получении 2 млн швейцарских франков (2,2 млн долларов по текущему курсу) из бюджета организации.

Швейцарские власти подозревали, что законных оснований для перевода суммы на счета Платини нет. ФИФА требовала вернуть перевод. Расследование привело к отставке обоих футбольных функционеров.

Блаттеру и Платини грозили тюремные сроки до пяти лет. Затем прокуратура попросила приговорить их к 20 месяцам тюрьмы условно с двухлетним испытательным сроком.

После оглашения приговора Платини заявил о «победе в первом матче» и «восстановлении справедливости после семи лет лжи и манипуляций».