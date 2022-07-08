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СМИ: Илон Маск пытается отказаться от покупки Twitter, но это уже не так‑то просто

Рустам Абдуллин
Сегодня в 11:36

Сделка Илона Маска по покупке Twitter находится под серьезной угрозой, сообщает The Washington Post со ссылкой на три источника. Команда бизнесмена считает, что данные соцсети о ботах невозможно проверить.

По словам собеседников, сомнения команды Маска в цифрах по ботам возникли из‑за недостатка информации, с помощью которой можно было бы оценить перспективы Twitter как бизнеса. Вероятно, вскоре они примут решительные меры, в том числе выход из сделки, но какие именно — все же неизвестно.

Кроме того, акции Twitter упали в цене с момента объявления о сделке в апреле. Маск ищет юридические причины для оправдания выхода из сделки, сказали источники, потому что выйти теперь — это не так просто: все зашло слишком далеко.

Маск уже ссылался на пункт договора, дающий ему возможность отказаться от сделки в случае события, которое коренным образом изменит ситуацию в компании. Тем временем в Twitter, хоть и были против покупки, теперь будут добиваться покупки за 44 млрд долларов, потому что иначе компания останется в еще худшем положении.

Если же Маску удастся отказаться от сделки, то он должен будет выплатить штраф властям в размере 9 млрд долларов.

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