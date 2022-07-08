СМИ: Илон Маск пытается отказаться от покупки Twitter, но это уже не так‑то просто

Сделка Илона Маска по покупке Twitter находится под серьезной угрозой, сообщает The Washington Post со ссылкой на три источника. Команда бизнесмена считает, что данные соцсети о ботах невозможно проверить.

По словам собеседников, сомнения команды Маска в цифрах по ботам возникли из‑за недостатка информации, с помощью которой можно было бы оценить перспективы Twitter как бизнеса. Вероятно, вскоре они примут решительные меры, в том числе выход из сделки, но какие именно — все же неизвестно.

Кроме того, акции Twitter упали в цене с момента объявления о сделке в апреле. Маск ищет юридические причины для оправдания выхода из сделки, сказали источники, потому что выйти теперь — это не так просто: все зашло слишком далеко.

Маск уже ссылался на пункт договора, дающий ему возможность отказаться от сделки в случае события, которое коренным образом изменит ситуацию в компании. Тем временем в Twitter, хоть и были против покупки, теперь будут добиваться покупки за 44 млрд долларов, потому что иначе компания останется в еще худшем положении.

Если же Маску удастся отказаться от сделки, то он должен будет выплатить штраф властям в размере 9 млрд долларов.