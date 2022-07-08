Disney+ показал трейлер документального сериала «Свет и магия», посвященного истории кино

Трейлер анонсирует шесть эпизодов, в которых ведущие кинематографисты мира расскажут о своей профессии и ее сложностях. Судя по видео, в сериале приняли участие среди прочих Джордж Лукас и Стивен Спилберг .

В сети появился трейлер документального сериала «Свет и магия» («Light & Magic»), который выйдет на стриминговом сервисе Disney+ 27 июля. Ролик опубликовали на ютьюб-канале Industrial Light & Magic.

Они вместе с другими своими коллегами поделились, как создавались спецэффекты в фильмах до начала цифровой эпохи. Режиссером проекта выступил Лоуренс Касдан, продюсерами — Рон Ховард и Брайан Грейзер.

В центре внимания кинематографистов оказалась студия Industrial Light & Magic (ILM), занимающаяся созданием визуальных эффектов к фильмам с 1975 года. Она работала над франшизами «Звездные войны» и «Назад в будущее», а также картинами «Инопланетянин», «Кто подставил кролика Роджера» и «Джуманджи».

Всего на счету студии — более 350 фильмов и 16 премий «Оскар». «Мы пытались делать вещи, которые никто никогда не делал ранее», — сказала одна из сотрудниц ILM в трейлере. Она вместе с другими специалистами станет героиней сериала.

«Единственное, что может быть более особенным, чем спецэффекты — это люди, которые их создают», — утверждает ролик, обещая показать студию ILM как группу единомышленников, друзей и «бунтарей-союзников».