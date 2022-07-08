Bloomberg: Netflix намерен финансировать фильм Джонни Деппа о короле Людовике XV

Стриминговый сервис Netflix намерен финансировать новый фильм с участием Джонни Деппа. Картина будет называться «Фаворит», в ней актер сыграет французского короля Людовика XV. Об этом сообщил Bloomberg.

Лента станет первым крупным фильмом для Деппа после громкого судебного разбирательства о клевете между актером и его бывшей супругой Эмбер Херд. Фильм снимет режиссер Майвенн Ле Беско.

Премьера «Фаворита» намечена на 2023 год. Сначала фильм покажут в кинотеатрах Франции, а спустя 15 месяцев его можно будет посмотреть на Netflix. Окажется ли он доступен во всех странах, где представлен стриминг-сервис, неизвестно.

«Фаворит» станет первой картиной в фильмографии Деппа, где он будет играть на французском языке. Съемки ленты состоятся уже летом 2022 года, они продлятся три месяца и развернутся в том числе в Версальском дворце.

Ле Беско не только выступит режиссером фильма, но и сама снимется в нем. Она сыграет Мадан дю Барри, любовницу короля. Ранее Ле Беско можно было увидеть в таких лентах как «Пятый элемент», «Кровавая жатва», «Полисс».