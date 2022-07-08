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В Пакистане родился козленок с поразительно длинными ушами. Каждое ухо — по полметра

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:37

В Пакистане родился козленок с поразительно длинными ушами — он может стать рекордсменом книги Гиннесса. Об этом рассказал The Guardian.

При рождении длина каждого уха малыша превышала 48 см, сейчас же она достигает уже 54 см. Симба (так назвали козленка) живет в пакистанском городе Карачи, он появился на свет в июне 2022 года.

Владельцем козленка стал разводчик животных Мохаммед Насан Нареджо. Он надеется, что Симба попадет в Книгу рекордов Гиннесса. Пока в ней не был зафиксирован рекорд по самым длинным ушам у козлов.

«В течение 10-12 дней после своего рождения он уже появлялся во всех национальных и международных СМИ — и выиграл конкурс красоты. В течение 30 дней он стал настолько популярным, что даже известному человеку потребовалось бы от 25 до 30 лет, чтобы достичь такого уровня славы», — заявил Нареджо.

Он поделился, что уши мешают Симбе ходить. Чтобы козленок не наступал на них, хозяин убирает уши за спину. Кроме того, Нареджо разработал шлейку специально для Симбы, чтобы козленок мог оборачивать свои уши вокруг шеи.

Нареджо планирует вырастить Симбу в качестве племенного производителя и продолжить разводить длинноухих козлов. Мужчина считает, что «имя Симбы должно звучать по всему миру» и утверждать Пакистан в качестве ведущей страны в козоводстве.

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