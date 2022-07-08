В Пакистане родился козленок с поразительно длинными ушами — он может стать рекордсменом книги Гиннесса. Об этом рассказал The Guardian.

При рождении длина каждого уха малыша превышала 48 см, сейчас же она достигает уже 54 см. Симба (так назвали козленка) живет в пакистанском городе Карачи, он появился на свет в июне 2022 года.

Владельцем козленка стал разводчик животных Мохаммед Насан Нареджо. Он надеется, что Симба попадет в Книгу рекордов Гиннесса. Пока в ней не был зафиксирован рекорд по самым длинным ушам у козлов.