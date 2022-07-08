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Супруга Ники Минаж приговорили к году домашнего ареста из‑за давнего сексуального преступления

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:03

Мужа американской рэп-артистки Ники Минаж Кеннетта Петти приговорили к году домашнего ареста из‑за нарушения закона о регистрации бывших осужденных. Об этом сообщил Rolling Stone.

Петти совершил в 1994 году попытку изнасилования 16-летней девушки по имени Дженнифер Хаф. Мужчина оказался в тюрьме на четыре года и получил статус сексуального преступника второй степени.

После освобождения Петти обязан был сообщать властям США в случае переезда в другой штат. Закон требует, чтобы местные власти были уведомлены о прибытии сексуального преступника в течение пяти дней.

Однако Петти не сообщал о своих перемещениях. За это он получил в Калифорнии условный срок в три года. Также супруг Минаж должен будет выплатить штраф в 55 тыс. долларов. Петти полностью признал свою вину.

«Я беру на себя полную ответственность за все, что происходит сегодня. Мне стыдно, неловко, и я дискредитировал имя моей жены. Нет оправданий — я нарушил закон», — сказал Петти.

Минаж публично не прокомментировала приговор в адрес своего мужа. Однако она передала в суд письмо в его поддержку. В нем певица заявляет, что знает Петти более 20 лет и лично видела, как он становился лучше на протяжении этих лет.

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