Сеть кинотеатров «Каро» рассказала о падении выручки на 30% за полгода

Сеть кинотеатров «Каро» приостановила работу около 20% своих залов и зафиксировала падение выручки на 30% по сравнению с прошлым годом. Об этом рассказал Forbes со ссылкой на пресс-службу сети.

Компания начала закрывать свои кинозалы с конца февраля 2022 года, чтобы минимизировать издержки на их содержание. Причиной стала кризисная ситуация, связанная с отсутствием зарубежных кинокартин в прокате.

Многие крупные иностранные студии, в числе которых были Disney, Paramount и Warner Bros., отказались от релизов своих лент в России после начала «специальной военной операции» на территории Украины.

В «Каро» надеются открыть все 280 кинозалов, «как только будет больше контента». Однако пока, как сообщила Ассоциация владельцев кинотеатров, в будние дни в начале июня кинотеатры проводили на треть меньше сеансов, чем в начале года.

Сеть «Киномакс» также закрыла порядка 30 кинозалов и два кинотеатра. Кинотеатры объединенной сети «Синема парк» и «Формула кино» (за исключением двух закрытых) продолжают работать, но в будние дни часть залов простаивают.