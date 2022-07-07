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Ниа ДаКоста поставит экранизацию пьесы Генрика Ибсена «Гедда Габлер»

Юлия Онодэра
Вчера в 23:18

Режиссер Ниа ДаКоста, известная по хоррору «Кэндимен» и грядущему фильму «Марвелы», снимет экранизацию пьесы Генрика Ибсена «Гедда Габлер». Об этом сообщил Variety.

Картину разработают студии Orion Pictures и Plan B по сценарию, написанному ДаКостой. Продюсером ленты выступит Габриэлль Надиг, работавшая с ДаКостой над ее дебютным полнометражным фильмом «Лесок».

Фильм расскажет историю Гедды Габлер — девушки XIX века, застрявшей в образе примерной жены и домохозяйки, который сама она ненавидит. Предполагается, что Ниа ДаКоста переосмыслит трагический образ Ибсена.

Для кинематографистки экранизация «Гедды Габлер» станет уже не первым сотрудничеством с владеющей Orion Pictures компанией MGM. До нее ДаКоста снимет киноадаптацию книги Та-Нехиси Коутс «The Water Dancer».

Пьеса «Гедда Габлер» была написана в 1891 году и была неоднократно поставлена на сцене, а также адаптирована на экране. В 1975 году Гленда Джексон получила за роль Гедды номинацию на премию «Оскар».

При этом над кинопостановкой пьесы лишь один раз работала женщина-режиссер: в 1993 году «Гедду Габлер» экранизировала для Би-би-си Дебора Уорнер. Работа ДаКосты в этом свете станет, по мнению Collider, «тем, на что стоит обратить внимание».

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