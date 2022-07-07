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РИА «Новости» писали, что отель Four Seasons у Кремля переименовали в Legend of Moscow. Это не так

Рустам Абдуллин
Сегодня в 22:46

Пятизвездочный отель Four Seasons у Кремля в Москве оставит прежнее название. Об этом в пресс-службе компании сообщили «Коммерсанту».

7 июля РИА «Новости» выпустило новость о том, что Four Seasons переименовали в Legend of Moscow («Легенда Москвы»). Информагентство писало, что исчезновение московского отеля с сайта бренда связано именно со сменой названия, и ссылалось на сотрудницу Four Seasons.

При этом представительница компании подчеркнула, что отель под новым названием останется частью бренда. Забронировать номер Four Seasons можно на сайте thelegendofmoscow.com, уточнило РИА «Новости».

Меньше чем через час агентство опубликовало еще одну заметку. В ней говорилось, что 6 июля отели Four Seasons в Москве и Петербурге продолжили работу под своим действующим именем, но уже самостоятельно. «Ввиду технических ограничений были созданы независимые от корпоративной платформы сайты thelegendofmoscow.com и lionpalacehotel.com, которые представляют российские отели Four Seasons», — объяснила PR-директор отеля Four Seasons Hotel Moscow Лана Мельникова.

Ранее канадский оператор сети гостиниц Four Seasons приостановил деятельность в России, в том числе прямое управление отелями Four Seasons Hotel Moscow и Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg.

Four Seasons в Москве был построен в 2013 году на месте гостиницы «Москва», снесенной в 2004-м.

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