Путин считает нужной «общенациональную повестку поддержки Вооруженных сил»

Владимир Путин призвал к созданию «общенациональной повестки поддержки» военнослужащим, участвующим в российской «спецоперации» на территории Украины. Президент России провел встречу с лидерами фракций Госдумы.

«Страна живет обычной, мирной жизнью. Лето, курортный сезон, культурная жизнь, выставки. А ребята пашут там под пулями, понимаете? Жизнью рискуют и товарищей своих теряют в бою ради Родины! Нужна — я почему к вам обращаюсь как к депутатам — не просто, это важно: консолидация общества очень важна — но нужна общенациональная повестка поддержки Вооруженных сил. Это чрезвычайно важно, чтоб воины наши чувствовали эту поддержку», — передает слова Путина РИА «Новости».

Путин повторил, что конечный результат «спецоперации» «в любом случае» будет достигнут — «здесь нет никаких сомнений». Также он отметил, что укрепление суверенитета России является неизбежным, но побочным эффектом проводимых действий на территории Украины.

Там же Путин поддержал идею приравнять военнослужащих ЛНР и ДНР в статусе к российским военным и добавил, что «на практике это реализуется».

На момент написания заметки шел 133 день российской «спецоперации» на территории Украины. Она началась 24 февраля.