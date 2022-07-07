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В Сальвадоре женщину приговорили к 50 годам тюрьмы. Ее выкидыш признали абортом

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:18

В Сальвадоре девушку по имени Лесли Лисбет Рамирес Рамирес приговорили к 50 годам тюрьмы после потери ребенка во время беременности. Суд посчитал, что женщина сделала аборт, сообщил Vice.

Подсудимая же утверждает, что на девятом месяце беременности у нее случился выкидыш. Рамирес на момент случившегося было 19 лет. По словам девушки, она потеряла плод в туалетной комнате, после чего ее семья обратилась к медикам.

Специалисты оказали Лесли неотложную акушерскую помощь. После этого ее задержали по подозрению в убийстве: аборты на территории Сальвадора запрещены. Спустя два года Рамирес признали виновной.

Лесли утверждает, что не знала о своей беременности вплоть до случившегося выкидыша и, соответственно, не имела намерений ее прерывать. Адвокат девушки Эбигейл Кортес намерена подать апелляцию на решение суда.

По словам Кортес, в 2020 году число женщин, потерявших детей во время беременности, резко выросло из‑за сложностей с получением медпомощи. Об этом в ходе суда свидетельствовали экспертные заключения.

Кортес считает, что суд проигнорировал данные экспертов, предоставленные стороной защиты, а также психиатрическую экспертизу Рамирес. Остались без внимания, по мнению адвоката, и доказательства нищеты и домашнего насилия в семье Лесли.

Приговор Рамирес стал самым суровым из тех, что когда‑либо были вынесены в Сальвадоре при подобных обстоятельствах. Его вынес судья Рикардо Торрес Ариета — в мае он приговорил другую женщину к 30 годам тюрьмы за аборт.

«Матери являются источником защиты для своих детей в любых жизненных обстоятельствах, а вы — нет», — заявил Ариета при оглашении приговора Рамирес.

Правозащитники называют судебные решения Ариета дискриминационными и криминализирующими женщин, получающих неотложную акушерскую помощь. Ранее Межамериканский суд по правам человека уже призывал Сальвадор разработать политику, защищающую женщин от обвинений после выкидышей.

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