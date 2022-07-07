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Борис Джонсон уходит в отставку, дело Хованского снова в суде и другие новости дня
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Борис Джонсон уходит в отставку, дело Хованского снова в суде и другие новости дня

Рустам Абдуллин
Сегодня в 20:54

Борис Джонсон уходит в отставку. Он будет занимать должность премьер-министра Великобритании до избрания нового главы правящей партии.

Министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси не пришел на официальный ужин глав внешнеполитических ведомств стран G20 на Бали. Он «посчитал неуместным» свое присутствие на ужине, так как «была вероятность того, что на нем будет Сергей Лавров».

Дело Юрия Хованского снова поступило в суд, но теперь обвинение предъявлено по менее тяжкой части статьи об оправдании терроризма. По словам юристов, срок давности преступления истек и он «не может быть подвергнут уголовному наказанию даже в случае признания виновным».

В Москве почти на два месяца арестовали руководителя научной группы Российской академии ракетных и артиллерийских наук, полковника Андрея Грудзинского. Ему вменяется особо крупное мошенничество.

Юрия Дудя* признали СМИ-иноагентом из‑за денег от рекламы на YouTube и распространения в своих интервью информации The Insider* и «Медузы»*. Суд отклонил иск журналиста к Минюсту.

Минцифры работает над законопроектом, который установит уголовную ответственность для бизнеса за тяжкие последствия утечек персональных данных, заявили в Госдуме. В качестве примера тяжких последствий привели смерть или инвалидность.

Самый дорогой в мире препарат «Золгенсма», применяемый для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА), официально появился в России. Медики использовали уже три упаковки препарата.

Нойз-рокеры No Age анонсировали выход шестой пластинки «People Helping People» — она увидит свет в сентябре. Первый трек с альбома уже в сети, причем это не шумный и грубый панк-рок, свойственный группе, а тяготеющая к эмбиенту абстрактная композиция.

Netflix снимет спин-офф сериала «Очень странные дела». Кто окажется в центре сюжета, братья Даффер пока не рассказывают — скорее всего, они не будут режиссерами проекта, потому что будут заняты адаптацией аниме «Тетрадь смерти».

Появились первые кадры со съемок сериала «Король и Шут». Роль Горшка исполняет Константин Плотников, а Князя — Влад Коноплев. Посмотреть на них можно по этой ссылке.

Wargaming продал свои компании в Беларуси и России российскому бизнесмену Малику Хатажаеву. Об уходе из двух стран разработчик World of Tanks объявлял еще в апреле.

Студия Noesis и фонд «Общественный вердикт»* представили мобильную игру «Гражданин — начальник». В ней перед игроком стоят две цели: выжить и защитить свои права.

* Юрий Дудь, The Insider, «Медуза», фонд «Общественный вердикт» признаны иноагентами.

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