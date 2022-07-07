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Бетт Мидлер обвинили в трансфобии из‑за твита о «менструаторах»

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:32

Американскую актрису Бетт Мидлер обвинили в трансфобии из‑за публикации в твиттере, в которой артистка высказалась в поддержку прав женщин. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

Мидлер опубликовала сообщение, в котором обратилась к женщинам. «Нас лишают прав на наши тела, жизни, даже на имя! Они не называют нас женщинами больше, они называют нас „рожающими людьми“ или „менструаторами“», — сказала она.

Актриса выступила против этих названий, а также выражения «люди с вагинами» (его используют, чтобы не называть женщинами трансгендерных мужчин). «Не позволяйте им стереть вас! Каждый человек на земле обязан вам», — заключила Мидлер.

Высказывание звезды «Клуба первых жен» и «Степфордских жен» вызвало недовольство подписчиков. Они раскритиковали Мидлер за игнорирование трансперсон. Под твитом актрисы появилось более 20 тыс. комментариев.

В них пользователи соцсети в том числе напомнили актрисе, что право на аборт касается не только женщин Некоторые комментаторы призвали к бойкоту фильма «Фокус-покус-2» и назвали Мидлер термином TERF (trans exclusionary reactionary feminist — «исключающий транслюдей реакционный феминист»).

Эту аббревиатуру ранее использовали в адрес британской писательницы Джоан Роулинг. Она также подверглась критике за якобы трансфобные сообщения, в которых призывала не отказываться от слова «женщина».

«Афиша Daily» писала о том, как сама Роулинг объяснила свои слова и почему назвала себя защитницей ЛГБТК-людей и женщин. Также мы рассказывали и о других скандалах, в которых оказывалась писательница.

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