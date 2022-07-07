Twitter начал тестировать возможность публиковать твиты совместно с другими пользователями

Социальная сеть Twitter начала тестировать новую функцию CoTweets, которая позволяет пользователям публиковать совместные твиты. Об этом рассказал The Verge.

CoTweets ориентирована, вероятно, прежде всего на пары и похожа на аналогичную функцию, которая недавно появилась в Instagram*. С помощью нее два пользователя могут создать один твит — и оба автора будут указаны в публикации.

CoTweets позволяет пользователям обсуждать текст общего сообщения в личных сообщениях, а затем размещать его на своих страницах. При этом у каждой публикации будет главный автор — инициатор твита. По информации The Verge, только он будет получать уведомления о комментариях к посту.

Twitter задумался над внедрением новой возможности ранее в 2022 году. «Мы продолжаем исследовать новые способы коллаборации для людей в Twitter», — пояснил представитель соцсети Джозеф Дж.Нуньез.

Он рассказал, что компания будет на протяжении ограниченного времени изучать, как люди и бренды реагируют на новинку и усиливает ли она взаимодействие между аккаунтами.

* Instagram — социальная сеть, принадлежащая компании Meta, которая признана в России экстремистской. Ее деятельность на территории страны запрещена.