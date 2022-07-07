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Затопленные улицы, поваленные деревья и пожар в храме: на Москву обрушился ураган

Дарья Мельникова
Сегодня в 19:10

На Москву обрушился сильнейший ураган со шквалистым ветром до 23 метров в секунду. В телеграм-канале комплекса городского хозяйства заявили, что ожидается до 20 миллиметров осадков.

Власти столицы обратились к жителям с просьбой не выходить из дома из‑за «залпового ливня» и сильного ветра. «Есть упавшие деревья и поврежденные конструкции. Городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные ветром конструкции», — рассказали в службе столичного комплекса городского хозяйства.

На данный момент известно, что после падения дерева на Малой Тульской пострадал один человек. Также из‑за плохой погоды в московских аэропортах задержано 34 рейса, 10 отменено.

У одного из жилых домов на станции «Автозаводская» снесло часть крыши, а многие улицы оказались затоплены.

Кроме того, непогода привела к сбою Замоскворецкой линии метро. Участок от «Автозаводской» до «Орехово» был временно перекрыт из‑за обрушения деревьев на пути.

Также ливень затопил вход на станцию метро «Павелецкая». Аналогичная ситуация произошла и на станции «Китай-город».

В некоторых районах Москвы выпал град размером с перепелиное яйцо.

Из‑за урагана произошло возгорание в храме Иверской иконы Божией Матери на Всполье. В один из куполов ударила молния.

В ЖК «На Симоновском» ливень затопил несколько квартир. Жители сообщали, что вода бьет даже из электрического щитка.

Другие кадры со стихией из разных районов Москвы.

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