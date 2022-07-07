Затопленные улицы, поваленные деревья и пожар в храме: на Москву обрушился ураган

На Москву обрушился сильнейший ураган со шквалистым ветром до 23 метров в секунду. В телеграм-канале комплекса городского хозяйства заявили, что ожидается до 20 миллиметров осадков.

Власти столицы обратились к жителям с просьбой не выходить из дома из‑за «залпового ливня» и сильного ветра. «Есть упавшие деревья и поврежденные конструкции. Городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные ветром конструкции», — рассказали в службе столичного комплекса городского хозяйства.

На данный момент известно, что после падения дерева на Малой Тульской пострадал один человек. Также из‑за плохой погоды в московских аэропортах задержано 34 рейса, 10 отменено.

У одного из жилых домов на станции «Автозаводская» снесло часть крыши, а многие улицы оказались затоплены.