перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Бетт Мидлер обвинили в трансфобии из‑за твита о «менструаторах» 19:32
Дудя признали иноагентом из‑за монетизации на YouTube и распространения информации других иноагентов 19:20
Atilla Bingöl/Unsplash
Затопленные улицы, поваленные деревья и пожар в храме: на Москву обрушился ураган 19:10
Twitter начал тестировать возможность публиковать твиты совместно с другими пользователями 19:00
Минпромторг: Wildberries превращается в канал сбыта контрафакта. Компания отрицает это Обновлено в 18:29
Первые фото со съемок сериала «Король и Шут». В роли Горшка — Константин Плотников 18:05
Wargaming, разработчик World of Tanks, продал бизнес в Беларуси и России 17:58
Хинштейн: для бизнеса могут ввести уголовную ответственность за утечки персональных данных 17:54
Lionsgate Movies/YouTube
«Вот как мы делали это в 90-х, сынок»: вышел дебютный трейлер «Клерков-3» 17:22
Глава МИД Японии не пришел на официальный ужин G20 из‑за Лаврова 16:57
Сайт IKEA в России перестал работать из‑за большой нагрузки 16:50
Врио ректора РАНХиГС назначен проректор Максим Назаров 16:45
Hot Chip выпустили сингл «Eleanor». Новый альбом — 19 августа 16:36
Priscilla Du Preez/Unsplash
Студия Noesis представила мобильную игру о том, как бороться за свои права 16:12
Исследование: более 50% мужчин в России боятся делиться переживаниями 16:05
15 июля в «Лужниках» пройдет концерт Григория Лепса 15:51
Создатели «Очень странных дел» снимут адаптацию аниме «Тетрадь смерти» для Netflix 15:40
Хаски станет хедлайнером фестиваля Block Party в Музее Москвы 15:26
Кадр из фильма «В поисках галактики»
Пользователи Reddit назвали самые смешные фильмы всех времен 15:11
В России официально появился самый дорогой в мире препарат «Золгенсма» 14:53

Хинштейн: для бизнеса могут ввести уголовную ответственность за утечки персональных данных

Денис Ламехов
Сегодня в 17:54

Председатель комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн сообщил, что Минцифры ведет работу над законопроектом, который установит уголовную ответственность для бизнеса за тяжкие последствия утечек персональных данных.

«Тяжкие последствия — это если гражданин после того, как эти персональные данные утекли, например, скончался или стал инвалидом», — уточнил Хинштейн.

Также правительство прорабатывает вопрос о введении ответственности для тех, кто распространяет утекшие персональные данные. Глава думского комитета отметил, что авторы инициативы еще не решили, будет ли эта ответственность уголовной или административной.

С начала 2022 года произошло несколько крупных утечек личной информации. 1 марта о таком инциденте сообщила «Яндекс.Еда». 22 марта в сети появилась карта с данными клиентов сервиса, на которой можно было найти информацию об именах, номерах телефонов и адресах пользователей.

В апреле суд оштрафовал компанию на 60 тыс. рублей. Ряд пользователей подали на нее в суд. Всего за отрезок с февраля по май в сеть утекли данные 8 млн пользователей сервисов доставки еды в России.

В начале июля в сети появились данные клиентов платформы для покупки билетов «Туту.ру». В открытом доступе оказались их имена, телефоны и электронные почты.

События недели на afisha.ru
шансон
Григорий Лепс
Крайне популярный в народе исполнитель нового шансона
комедия
Булки
Кристина Асмус находит приключения на свои булки в Шри-Ланке
хип-хоп
Jah Khalib
Ключевое лицо казахской волны хип-хопа
мультфильм
Побег из космоса
Продолжение приключений одного дружелюбного медведя
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
мелодрама
Первая любовь
Пара школьников влюбляется друг в друга и сильно от этого страдает
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Госдума
Люди
Александр Хинштейн
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить