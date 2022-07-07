Хинштейн: для бизнеса могут ввести уголовную ответственность за утечки персональных данных

Председатель комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн сообщил, что Минцифры ведет работу над законопроектом, который установит уголовную ответственность для бизнеса за тяжкие последствия утечек персональных данных.

«Тяжкие последствия — это если гражданин после того, как эти персональные данные утекли, например, скончался или стал инвалидом», — уточнил Хинштейн.

Также правительство прорабатывает вопрос о введении ответственности для тех, кто распространяет утекшие персональные данные. Глава думского комитета отметил, что авторы инициативы еще не решили, будет ли эта ответственность уголовной или административной.

С начала 2022 года произошло несколько крупных утечек личной информации. 1 марта о таком инциденте сообщила «Яндекс.Еда». 22 марта в сети появилась карта с данными клиентов сервиса, на которой можно было найти информацию об именах, номерах телефонов и адресах пользователей.

В апреле суд оштрафовал компанию на 60 тыс. рублей. Ряд пользователей подали на нее в суд. Всего за отрезок с февраля по май в сеть утекли данные 8 млн пользователей сервисов доставки еды в России.

В начале июля в сети появились данные клиентов платформы для покупки билетов «Туту.ру». В открытом доступе оказались их имена, телефоны и электронные почты.