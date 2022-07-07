«Кинопоиск» объявил о старте съемок игрового сериала «Король и Шут», а также назвал актеров, которые исполнят главные роли.

За неделю съемок уже было отснято несколько ключевых сцен, включая знакомство Горшка и Князя и один из первых концертов группы в байкерском клубе Sexton, который состоялся в 1994 году.

Первые съемочные дни посетил вокалист и идеолог группы, автор текстов и музыки, а также один из продюсеров проекта Андрей Князь. Вместе с ним продюсированием сериала занимаются Дмитрий Нелидов, Ольга Филипук, Александра Ремизова, Александр Сыров, Елена Мельникова, Агата Нигровская. Режиссером выступил Рустам Мосафир, прежде работавший над фэнтезийным боевиком «Скиф».

«Горшок однажды сказал, что хотел бы жить в сказке, в фэнтези, поэтому мы решили за счет песен, за счет ярких героев и огромного количества яркого материала, накопившегося за всю музыкальную карьеру Горшка и Князя, рассказать их историю в не совсем типичной биографической форме. У нас будут не только музыкальные выступления, закулисье творческого процесса и концертные туры, но и фэнтезийный мир, где оживут персонажи песен», — рассказал режиссер сериала.