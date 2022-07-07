Глава МИД Японии не пришел на официальный ужин G20 из‑за Лаврова

Министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси отказался присутствовать на официальном ужине глав внешнеполитических ведомств стран G20 на Бали, так как на нем присутствовал глава МИД России Сергей Лавров. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на японское новостное агентство Kyodo.

Глава японского министерства «посчитал неуместным» свое присутствие на ужине, поскольку «была вероятность того, что на нем будет Сергей Лавров».

Накануне, 6 июля, Лавров прибыл на индонезийский остров Бали для участия в министерском заседании стран G20. Там он планирует провести ряд встреч, в частности 7 июля он уже встретился с главами МИД Турции и Китая Мевлютом Чавушоглу и Ван И.