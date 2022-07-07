«Вот как мы делали это в 90-х, сынок»: вышел дебютный трейлер «Клерков-3»

Lionsgate выпустил дебютный трейлер «Клерков-3». Премьера картины запланирована на 13 сентября.
В ролике Рэндал (Джефф Андерсон) переживает сердечный приступ и в разговоре с Данте (Брайан О’Халлоран) понимает, что вместо того, чтобы сидеть и смотреть фильмы, он хочет сам их снимать. Так с помощью своих друзей он решает снять кино о своей жизни в магазине Quick Stop Groceries.
В трейлере также появились Джей с Молчаливым Бобом, которых снова сыграли Джейсон Мьюз и Кевин Смит. «Джей и Молчаливый Боб похожи на C3-PO и R2-D2 — они здесь с первого фильма, и это был последний раз, когда они были классными. Но они так долго работают с франшизой, что до сих пор участвуют в камео», — отшучивается Рэндел.
Действие «Клерков-3» развернется через 15 лет после событий второй части.
Режиссером и сценаристом фильма вновь выступил Кевин Смит. Он пытался снять третью часть с 2012 года, однако Джефф Андерсон не соглашался возвращаться к своей роли.
В грядущей картине снялся весь оригинальный актерский состав, включая Росарио Доусон в роли Бекки из «Клерков-2». Кроме того, в эпизодической роли сыграли Бен Аффлек и Джастин Лонг.
Первые «Клерки», вышедшие в 1994 году, рассказывали об одном дне из жизни двух продавцов супермаркета — добропорядочного Данте Хикса и издевающегося над покупателями Рэндала Грейвса. Через 12 лет появились «Клерки-2».