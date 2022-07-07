«Вот как мы делали это в 90-х, сынок»: вышел дебютный трейлер «Клерков-3»

Lionsgate выпустил дебютный трейлер «Клерков-3». Премьера картины запланирована на 13 сентября.

В ролике Рэндал (Джефф Андерсон) переживает сердечный приступ и в разговоре с Данте (Брайан О’Халлоран) понимает, что вместо того, чтобы сидеть и смотреть фильмы, он хочет сам их снимать. Так с помощью своих друзей он решает снять кино о своей жизни в магазине Quick Stop Groceries.

В трейлере также появились Джей с Молчаливым Бобом, которых снова сыграли Джейсон Мьюз и Кевин Смит. «Джей и Молчаливый Боб похожи на C3-PO и R2-D2 — они здесь с первого фильма, и это был последний раз, когда они были классными. Но они так долго работают с франшизой, что до сих пор участвуют в камео», — отшучивается Рэндел.