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Минпромторг: Wildberries превращается в канал сбыта контрафакта. Компания отрицает это

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:51
Обновлено сегодня в 18:29:

Wildberries отрицает наличие контрафактной продукции на своей площадке.

«Совместно с Минпромторгом, ФАС и другими ведомствами мы противодействуем появлению сомнительной продукции на российском рынке. На Wildberries давно отлажена модель работы с брендами, мы эффективно отсеиваем некачественную продукцию», — заявили РБК в компании.

Wildberries становится каналом сбыта контрафакта, но маркетплейс готов к изменениям. Об этом заявил замдиректора департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Владислав Заславский, передает РБК.

По его словам, министерство получает много жалоб от потребителей и «представителей сообществ, например, союза кожевников». Были случаи и продажи рецептурных препаратов, БАДов, а также массовые случаи продажи контрафактной обуви, добавил он.

В Wildberries заявили о готовности создать систему для пресечения возможных продаж через свою площадку контрафакта и фальсификата, сказал Заславский. Ozon также начнет проверять товары и запрашивать у продавцов всю информацию и нужные документы, в том числе права на товарный знак.

Западные страны ограничили импорт в Россию ряда товаров, в том числе дорогой одежды и парфюмерии, продукции из железа, стали и других металлов. С конца февраля страну покинули около 150 иностранных компаний, а в июне российские власти легализовали параллельный импорт.

«Мы рассчитываем на то, что в текущей ситуации, когда государство приняло достаточно серьезные решения по введению моратория на проверки, по введению параллельного импорта, что добросовестные интернет-площадки в современных условиях должны предпринять со своей сторон ответные меры по пресечению торговли контрафактным фальсификатом на своих площадках», — сказал Заславский.

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