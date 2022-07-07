Британская электронная группа Hot Chip опубликовала песню «Eleanor». Ее можно послушать здесь.
Вместе с апрельским синглом «Down» она войдет в седьмой альбом коллектива «Freakout/Release». Его выход намечен на 19 августа.
«Песня — о состоянии, когда весь мир идет на тебя, <…> о всепоглощающей боли и необходимости ее преодолеть. О семьях, которые оказались разделены помимо их воли, о сильных друзьях. Еще песня о том, как [ирландский и французский драматург, поэт] Сэмюел Беккет подбрасывал до школы [французского рестлера, чемпиона WWF] Андре Гиганта, и о том, как много Беккет мог узнать благодаря мудрости Андре», — рассказал один из лидеров коллектива Алексис Тейлор.
Предыдущая пластинка коллектива «A Bath Full of Ecstasy» увидела свет в 2019 году, чуть позднее вышел сборник ремиксов на треки с нее.
Тогда музыкальный редактор «Афиши Daily» Николай Овчинников так отзывался об альбоме: «Еще одна вечеринка — только интеллигентно-оптимистичная: аккуратный синти-поп, миловидный хаус, спокойствие и любовь. Hot Chip проворачивают один и тот же фокус из альбома в альбом, но делают это элегантно и умудряются сочинять на таком непростом материале песни, которые не хочется забыть».