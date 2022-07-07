Студия Noesis представила мобильную игру о том, как бороться за свои права

Студия Noesis и фонд «Общественный вердикт»* представили мобильную игру «Гражданин — начальник» о том, как бороться за свои права, если ты оказался в заключении.
В описании проекта сказано, что перед игроками будут поставлены две задачи: выжить и защитить свои права. Однако в этом им на пути будет мешать начальник колонии, который очень не хочет огласки.
«Гражданин — начальник» — это карточная игра, в которой каждая карточка влияет на здоровье и защищенность. Создатели проекта подчеркивают, что у начальника колонии также есть свои карты.
В игре представлены ситуации из реальной жизни подзащитных фонда «Общественный вердикт». «Авторы и разработчики игры осуждают всякое незаконное насилие, членовредительство, незаконные методы выражения своей позиции и протеста», — сказано в описании проекта.
Релиз «Гражданина — начальника» состоится уже в июле этого года. Игра будет доступна для скачивания на iOS и Android.
*Фонд «Общественный вердикт» внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов.