Студия Noesis представила мобильную игру о том, как бороться за свои права

Студия Noesis и фонд «Общественный вердикт»* представили мобильную игру «Гражданин — начальник» о том, как бороться за свои права, если ты оказался в заключении.

В описании проекта сказано, что перед игроками будут поставлены две задачи: выжить и защитить свои права. Однако в этом им на пути будет мешать начальник колонии, который очень не хочет огласки.