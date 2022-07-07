Создатели «Очень странных дел» снимут адаптацию аниме «Тетрадь смерти» для Netflix

Стриминговая платформа Netflix выпустит новую адаптацию аниме «Тетрадь смерти». Об этом сообщает Deadline.

Картину снимут Мэтт и Росс Дафферы — создатели «Очень странных дел». Netflix пообещал, что это будет «совершенно новый взгляд» на «Тетрадь смерти»

Разработка проекта уже началась, но даты выхода пока нет. Будет это фильм или сериал, тоже еще неясно.

Братья Дафферы рассказали, что создают производственную компанию Upside Down. Их главная цель — рассказывать истории, которые «происходят на том прекрасном перекрестке, где обычное встречается с экстраординарным, где большое зрелище сосуществует с внутренним миром и характером и где сердце побеждает цинизм».

«Тетрадь смерти» — это графический роман про школьника Ягами Лайта, в руки которого попадает загадочная тетрадь. Если вписать в нее имя человека, он погибает. Лайт начинает записывать в тетрадь имена опасных преступников, но вскоре школьника начинает преследовать известный детектив, скрывающийся под псевдонимом L.

Первая адаптация аниме от Netflix вышла в 2017 году. Стриминг снял полнометражный фильм, но картина получила негативные отзывы как критиков, так и зрителей.