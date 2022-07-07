Хаски станет хедлайнером фестиваля Block Party в Музее Москвы

Хаски станет хедлайнером фестиваля Block Party, который пройдет 13 августа в Музее Москвы. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы события.

Также на сцену выйдут Тося Чайкина, «Працтал фрактал», Lovanda, BollywoodFM, Maugli и Everthe8. Имя еще одного хедлайнера пока держится в секрете.

Создатели проекта, объединение Encore Squad, также обещают представить на площадке зоны для скейтбординга и игры в пинг-понг, маркет виниловых пластинок, зону с уличным искусством и фуд-корт.

Block Party пройдет без возрастных ограничений. Кураторы Детского центра Музея Москвы представят специальную программу.

Адрес музея: Зубовский б-р, 2. Билеты и подробности — на сайте и в социальных сетях Encore Squad.