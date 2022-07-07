В России официально появился самый дорогой в мире препарат «Золгенсма»

Самый дорогой в мире препарат «Золгенсма», применяемый для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА), поступил в оборот в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оператора системы маркировки лекарств Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Стоимость одной дозы составляет более 2 млн долларов. Три упаковки препарата уже использовали столичная Морозовская детская больница и Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей, заявили в ЦРПТ.

«Золгенсма» известен также как онасемноген абеправовек — это международное непатентованное наименование лекарства. Его применяют для детей в возрасте до двух лет. Препарат обеспечивает выздоровление после одноразового введения.

Минздрав России зарегистрировал «Золгенсму» 9 декабря 2021 года. До этого лекарство в стране закупал благотворительный фонд «Круг добра».

Ранее в России зарегистрировали еще два препарата для лечения спинальной мышечной атрофии. Первым одобренным лекарством стала в 2019 году «Спинараза». Следом за этим препаратом в конце 2020 года Минздрав зарегистрировал «Эврисди».

В феврале этого года стало известно о четырехлетнем Марке Угрехелидзе, страдающем спинальной мышечной атрофией. Родителям мальчика отказали в покупке «Золгенсмы», деньги на который собирали всей страной. Причин для этого озвучивалось несколько.