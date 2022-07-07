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Арестован директор научного центра РАРАН Андрей Грудзинский

Виктория Шанина
Сегодня в 14:15

Басманный суд Москва арестовал руководителя научной группы Российской академии ракетных и артиллерийских наук, полковника Андрея Грудзинского. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Грудзинский возглавляет научный центр высоких технологий создания вооружения, военной и специальной техники. По информации издания, ему вменяется особо крупное мошенничество по части 4 статьи 159 УК.

По предварительным данным, ученый причастен к хищению в рамках контрактов, заключенных по оборонзаказу. Сумма ущерба не уточняется.

«Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда пишет, что Грудзинскому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 22 августа 2022 года.

5 июля обвинение в мошенничестве предъявили ректору РАНХиГС Владимиру Мау. 6 июля суд заочно арестовал экс-директора ИНИОН, академика Юрия Пивоварова — также за мошенничество.

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