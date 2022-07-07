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Исследование: более 50% мужчин в России боятся делиться переживаниями

Денис Ламехов
Сегодня в 16:05

53% мужчин в России боятся делиться своими переживаниями, установили аналитическая компания ResearchMe и образовательная платформа Skillbox в рамках опроса ко Дню семьи, любви и верности. Результаты исследования есть в распоряжении «Афиши Daily».

Опрошенные мужчины объяснили страх перед открытостью тем, что им сложно начать говорить (29%), их жалобы кажутся проявлением эгоизма (22%) и слабости (15%).

Наиболее дискомфортной проблемой на сегодняшний день около 25% опрошенных назвали финансовую нестабильность. 10% сообщили о высоком уровне тревоги на фоне новостной повестки, чувстве неудовлетворенности работой, одиночестве и сложностях с контролем эмоций. Проблемы в семейной жизни волновали лишь 4% респондентов.

Почти 30% участников опроса хотели бы свободнее проявлять эмоции, около 10% — иначе одеваться. 5% мужчин пожелали бы заниматься бытом и воспитанием детей, отдав материальное обеспечение женам.

Абсолютное большинство женщин (72%) согласились с утверждением, что мужчинам сложнее открываться и делиться переживаниями. Среди причин этого женщины назвали мужской страх показаться слабым (28%), общественные установки и воспитание в духе «мужчины не плачут» (22%), нежелание обсуждать подобные вопросы (14%) и неумение выражать свои чувства словами (12%).

80% опрошенных женщин положительно относятся к тому, что мужчины делятся своими переживаниями, — они называют это признаком доверительных отношений. Лишь 5% женщин относятся к мужской открытости негативно — для них это проявление слабости.

И мужчины, и женщины поделились своими представлениями о том, что может помочь мужчинам больше открываться и проявлять эмоции. Порядка 50% опрошенных выбрали поддержку семьи и партнера, 14% — положительные изменения в жизни, 10% — сильное потрясение и работу с психологом.

В опросе приняли участие более 1200 респондентов в возрасте от 18 до 55 лет cо всей России.

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