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«Наказан он не будет»: юрист сообщил, что дело Хованского снова поступило в суд

Виктория Шанина
Сегодня в 13:09

Дело об оправдании терроризма против видеоблогера Юрия Хованского снова поступило в суд. Внимание на это обратил адвокат, глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Дело зарегистрировал 2-й Западный окружной военный суд в Москве. Согласно карточке дела, Хованского обвиняют по части первой статьи 205.2 УК (оправдание терроризма) — менее тяжкой, чем ранее.

Изначально Хованского обвиняли по второй части той же статьи (публичное оправдание терроризма). Блогеру грозило до семи лет лишения свободы.

«Наказан он не будет. <…> Срок давности за это деяние истек, Хованский не может быть подвергнут уголовному наказанию даже в случае признания виновным», — пишет Чиков.

Адвокат Юрия Хованского Александр Передрук подтвердил ТАСС информацию об истечении срока давности преступления.

Юрия Хованского задержали 9 июня в его петербургской квартире. Его обвинили в оправдании терроризма за песню, в которой есть слова «„Норд-Ост“ — это было ******* [офигенно], сколько русских детей убили».

Хованский заявлял, что исполнил эту песню в 2012 году на стриме Андрея Нифедова. Части 2 статьи 205.2 УК, по которой судят блогера, тогда не существовало, она появилась лишь в 2016 году. Следствие настаивает, что Хованский исполнил композицию в 2018-м. Блогер Дмитрий Ларин тогда сказал, что данные о 2018 годе появились в деле после допроса Андрея Нифедова.

Блогер находился в СИЗО полгода, до конца декабря 2021 года. 21 декабря Хованский пожаловался ЕСПЧ на незаконность его помещения под стражу, длительность ареста, неоформленное задержание в СК в ночь с 8 на 9 июня (после обыска и до оформления соответствующего протокола), а также на то, что его жалобы на законность нахождения в СИЗО не рассматривались безотлагательно, как того требует пункт 4 статьи 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

После этого блогеру заменили меру пресечения на запрет определенных действий, а позже ему разрешили пользоваться интернетом и выходить из дома.

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