Турция на время вернула себе мраморную голову Эроса из Музея Виктории и Альберта

Лондонский Музей Виктории и Альберта вернул правительству Турции мраморную голову Эроса, которая в конце XIX века была выломана из крышки саркофага, датированного III столетием нашей эры. Об этом сообщает ArtNews.

Руководство музея описывает возврат как «культурное партнерство» с турецким правительственным агентством, курирующим культуру и туризм.

Он оформлен как долговой договор длительностью шесть лет и признает, что артефактом совместно владеют турецкое правительство и финансируемый за государственный счет музей, — подобное решение британская сторона предлагала греческой в решении долгого спора о возврате в страну так называемых «мраморов Элгина», вывезенных из Парфенона.

Саркофаг был обнаружен в 1882 году в древнем городе Сидамара (ныне — Амбар) в Турции. Его нашел британский генерал-майор сэр Чарльз Уилсон, в то время британский военный консул в Анатолии.

Он выломал голову Эроса и забрал ее в Англию. В 1883 году он передал артефакт Музею Южного Кенсингтона (ныне — Музей Виктории и Альберта) в долг. После смерти Уилсона в 1933-м элемент оформления саркофага был передан в собственность культурной институции.

Годом позднее британское правительство постановило вернуть голову Эроса Турции в обмен на равноценный византийский мрамор. Чтобы подтвердить происхождение головы, музей предоставил турецкой стороне ее слепок — он совпал с саркофагом.

Однако обменная сделка остановилась, и артефакт остался на хранении в Музее Виктории и Альберта — в итоге он провел там остаток XX столетия и первые двадцать лет XXI века. В 2005-м Турция призвала вернуть голову Эроса. Переговоры о возврате возобновились в 2010 году.

Теперь утраченный фрагмент вернулся на свое место — сейчас саркофаг с возвращенным элементом оформления выставлен в Археологическом музее Стамбула.