Нойз-рокеры No Age анонсировали выход альбома «People Helping People» и выпустили первый трек с него

Американский нойз-рок-дуэт No Age анонсировал выход шестой пластинки «People Helping People». Об этом сообщает Stereogum.
Релиз альбома намечен на 16 сентября, в него войдут 13 треков. Заключительную композицию «Andy Helping Andy» коллектив уже опубликовал, а также представил клип на нее — он смонтирован из архивных кадров с участием Энди Уорхола. Поверх них наложен текст с отрывками из высказываний художника.
С музыкальной точки зрения «Andy Helping Andy» — это не шумный экспериментальный панк-рок, ставший для No Age визитной карточкой, а медленная, гораздо более абстрактная композиция. Такие вкраплениями также встречаются в творчестве группы.
Дебютным для коллектива стал альбом «Nouns» (2008), за ним последовали «Everything in Between» (2010), «An Object» (2013) и «Snares Like a Haircut» (2018). Последняя к текущему моменту работа группы «Goons Be Gone» увидела свет в июне 2020 года.
No Age собрали в 2005 году лос-анджелесские музыканты Рэнди Рэндалл и Дин Спант. Особенность коллектива в том, что Спант, будучи вокалистом, одновременно исполняет в песнях группы все барабанные партии.