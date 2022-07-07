Нойз-рокеры No Age анонсировали выход альбома «People Helping People» и выпустили первый трек с него

Американский нойз-рок-дуэт No Age анонсировал выход шестой пластинки «People Helping People». Об этом сообщает Stereogum.

Релиз альбома намечен на 16 сентября, в него войдут 13 треков. Заключительную композицию «Andy Helping Andy» коллектив уже опубликовал, а также представил клип на нее — он смонтирован из архивных кадров с участием Энди Уорхола. Поверх них наложен текст с отрывками из высказываний художника.

С музыкальной точки зрения «Andy Helping Andy» — это не шумный экспериментальный панк-рок, ставший для No Age визитной карточкой, а медленная, гораздо более абстрактная композиция. Такие вкраплениями также встречаются в творчестве группы.