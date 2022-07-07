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Исследование: с начала 2022 года на российский рынок ретейла вышли только два международных бренда

Денис Ламехов
Сегодня в 10:02

За первое полугодие 2022-го на российский рынок ретейла вышли всего два международных бренда, пишет Forbes со ссылкой на данные наблюдений консалтинговой компании Knight Frank Russia.

Так, в первом квартале был открыт магазин французской парфюмерной марки Vilhelm Parfumerie в Москве. Во втором — первый магазин китайского спортивного бренда Li Ning в Краснодаре.

По подсчетам Knight Frank, меньше иностранных ретейлеров пришли в Россию лишь в первой половине 2020 года — шесть. Показатели 2022-го на 71% ниже цифр аналогичного периода прошлого года — тогда на рынок вышли семь иностранных розничных компаний.

Деятельность в России намерены развернуть четыре турецких бренда, пишет Forbes. Это сети фастфуда Chitir Chicken, Yesen Burger и Little Kitchen, а также кофейни Arabica.

Кроме того, переговоры о расширении присутствия в стране ведут другие бренды из Турции, сообщает издание. Среди них — производители одежды adL, Mudo, LTB, Twist и Ipekyol. Выход на российский рынок сейчас обсуждают казахские и дубайские компании.

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