Ученые обнаружили озоновую дыру над тропиками. Она в семь раз больше той, что над Антарктидой

Профессор Цин-Бин Лу из Университета Ватерлоо в Канаде обнаружил большую озоновую дыру над тропическими регионами планеты. Она в семь раз больше той, что находится над Антарктидой, сообщил EurekAlert.

По мнению ученого, дыра над тропиками образовалась еще в 1980-х годах. Она, в отличие от антарктической, заметна на протяжении всего года. Ее действие затрагивает до половины населения Земли, считает исследователь.

«Тропики составляют половину площади поверхности планеты и являются домом для примерно половины населения земного шара. Существование тропической озоновой дыры может вызывать серьезную глобальную озабоченность», — заявил Лу.

По его словам, разрушение озонового слоя планеты «может увеличить риск развития рака кожи и катаракты у людей, а также ослаблять иммунные системы людей». Кроме того, озоновые дыры пагубны для продуктивности сельского хозяйства и негативно влияют на водные организмы и экосистемы.

Открытие профессора стало неожиданностью для его коллег в научном сообществе. По предварительной оценке, степень разрушения озонового слоя в экваториальных районах уже ставит под угрозу большую часть живущего там населения.

В центре тропической озоновой дыры истощается порядка 80% озона. В целом же, на территориях под озоновой дырой содержание озона на 25% меньше по сравнению с нормой.

Лу считает, что открытие новой масштабной озоновой дыры может оказаться решающим для понимания учеными процесса глобального изменения климата. Профессор отмечает, что озоновые дыры играют важную роль в регулировании температур стратосферы.

«Настоящее открытие требует дальнейших тщательных исследований разрушения озонового слоя, изменения ультрафиолетового излучения, повышенного риска развития рака и других негативных последствия для здоровья и экосистем в тропических регионах», — подчеркнул ученый.