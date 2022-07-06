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Пинхас Гольдшмидт ушел с поста главного раввина Москвы

Юлия Онодэра
Вчера в 22:59

Пинхас Гольдшмидт ушел с поста главного раввина Москвы. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Московской еврейской религиозной общины.

Гольдшмидт был главным раввином российской столицы почти 30 лет. Он покинул свой пост после завершения контракта. Пресс-секретарь раввина Ольга Есаулова заявила, что решение об уходе Гольдшмидт принял совместно с общиной.

«Нет, его не увольняли, у него закончился контракт. Как мы могли его уволить? Мы же его так давно знаем и любим», — отметил собеседник ТАСС. Кто станет новым раввином Москвы, в общине пока сказать затруднились.

«Друзья, моя работа в России в качестве главного раввина Москвы пока завершена. Для меня было большой честью служить в Московской хоральной синагоге и работать во благо еврейской общины России все эти годы. Я желаю вам всем всего самого наилучшего, остаюсь на связи и буду оказать помощь и поддержку каждому из вас», — прокомментировал сам Гольдшмидт.

По словам Есауловой, Гольдшмидт останется главной Совета раввинов Европы. Она также подтвердила, что он покинул Россию и теперь большую часть времени живет в Израиле, где живут также его родители.

Ранее Гольдшмидт заявлял, что уехал в Израиль в марте из‑за необходимости находиться рядом с отцом, который был недавно госпитализирован. При этом невестка Гольдшмидта Авиталь Чижик-Гольдшмидт утверждала, что на раввина «надавили, чтобы он публично поддержал спецоперацию на Украине, но он отказался».

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