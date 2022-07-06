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На Байкале истребят 3000 бакланов. Птицы уничтожают местную рыбу

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:59

В районе озера Байкал уничтожат 3000 особей бакланов. Такое решение приняли депутаты Народного хурала Бурятии ради сокращения популяции птиц.

Чиновники рассказали, что к ним обратились жители Баргузинского района. Они пожаловались на большие колонии бакланов, которые истребляют местную рыбу и якобы наносят «существенный урон природе».

Депутаты решили выделить деньги из бюджета республики и снизить численность птиц. В данный момент их в районе Байкала насчитывается около 40 тыс. особей, по подсчетам Бурятского государственного университета.

Когда именно планируется истребить 3000 птиц, пока не уточняется. Эта мера, как считают в Бурятии, поможет сохранить рыбу в период нереста, в том числе промыслового омуля. Он составляет 10% рациона бакланов.

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